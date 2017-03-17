Пятница, 17 Марта 2017 19:12

АрмИнфо. Лидер турецко-азербайджанского культурного союза Гааги Ильхама Ашкына признан виновным в подстрекательстве к ненависти и насилию в отношении армян.

Согласно решению нидерландского суда, Ашкин приговорен к четырем неделям условного заключения с двухлетним испытательным сроком, а также к обязательным работам сроком на 120 часов.

Отметим, что 4 марта текущего года в голландском городе Альмело состоялось судебный процесс над председателем турецко-азербайджанского культурного союза Гааги Ильхамом Ашкыном.

Он обвинялся в подстрекательстве к ненависти и насилию в отношении армян, поскольку во время турецкого митинга он заявил о том, что <Карабах станет могилой армян>.

В ходе заседания были представлены доводы защиты и обвинения. Прокурор детально представил ход расследования по представленному делу и основания требований прокуратуры. Он потребовал наказать обвиняемого 80 часами обязательной работы и двумя неделями условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Требование Прокуратуры также учла тот факт, что Ашкын не проявил глубокого понимания и потому существует опасность рецидива преступления.

Напомним, Ашкын предстал перед судом по обвинению в подстрекательстве к ненависти и насилию в отношении армян. 1 июня 2014 года состоялся турецкий митинг, организованный против установленного в городе Альмело на территории Армянской Апостольской церкви памятника жертвам Геноцида армян в Османской империи. В связи с антиармянскими заявлениями, прозвучавшими в ходе митинга в Альмело, армянские организации Голландии представили соответствующую жалобу.