Пятница, 17 Марта 2017 19:11

АрмИнфо.С площади <Свободы> стартовало шествие в память Артура Саркисяна. Участники шествия требуют похоронить Саркисяна в пантеоне <Ераблур>.

Они также требуют привлечения к ответственности министра юстиции Арпине Ованнисян, генпрокурора Артур Давтяна, а также всех следователей, приговоривших Саркисяна к аресту, что косвенно привело к его смерти. Сотни участников шествия скандируя <Артур!>, с его фотографиями двинулись к зданию правительства для того, чтобы зачитать там свои требования.

В шествии принимают участие депутаты от <Процветающей Армении>, блока Оганян- Раффи-Осканян экс-министр иностранных дел Вардан Осканян и Армен Мартиросян, а также известный актер Грант Тохатян.

Было принято решение каждый вечер в 18:00 с площади свободы организовать шествие. Шествие возглавляет сын арестованного оппозиционера Шанта Арутюняна Шаген Арутюнян.

Саркисян скончался накануне после 25-дневной голодовки. Правоохранительные органы начали расследование по факту смерти Саркисяна. По требованию родственников Саркисяна будет проведена судмедэкспертиза с участием международных экспертов.

В связи с кончиной Саркисяна с заявлениями выступили многие политические силы страны, в том числе правящая Республиканская партия, выразив сочувствие его родным и близким. Некоторые политические силы прекратили в знак траура предвыборную агитацию, радикальные оппозиционеры обвинили в случившемся власти.

Напомним, что Артур Саркисян обвинялся в содействии действиям группы "Сасна црер", захватившей в июле прошлого года Полк патрульной службы Еревана. Он прорвал на своем личном автомобиле заслоны и доставил хлеб и воду повстанцам. Саркисян был арестован, а затем под давлением группы депутатов НС РА, выпущен под подписку, поскольку страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине <нарушения условий исполнения меры пресечения>. После этого Саркисян объявил голодовку, и отказывался от соответствующей медпомощи, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику, где и скончался.