Пятница, 17 Марта 2017 17:57

АрмИнфо.Генпрокурор Армении Артур Давтян поручил полиции выяснить достоверность информации относительно избиения депутата от фракции "Процветающая Армения" Ваана Карапетяна.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры, полиция подготавливает материалы в связи с данным инцидентом.

Отметим, что накануне поздно вечером сторонники кандидата в депутаты от Республиканской партии, главы департамента по управлению госимуществом и по совместительству сына спикера парламента Галуста Саакяна Армана Саакяна попытались свести счеты с кандидатом в депутаты от блока <Царукян>, владельцем ресторана <Черри>, депутатом Ваганом Карапетяном.

В заявлении блока <Царукян> на сей счет, в частности, говорится: <Видимо, Арман Саакян, осознав, что ни административные ресурсы, ни финансы, которыми он подкупает жителей Ачапняка, не в состоянии обеспечить ему победу на выборах, решил сводить счеты с конкурентами, прибегая к методам драки и разборок, привлекая в этот процесс местных криминалов>. Блок Царцкян также подчеркивает, что не поддастся провокациям. <Но 2 апреля последует 3, и все виновные понесут ответственность. Подобные репрессивные методы не в состоянии сломить дух блока <Царукян> и его кандидатов, которые полны решимости победить на выборах>,- говорится в заявлении.

Сам Арман Саакян заверил, что драка произошла на бытовой почве, и каких- либо подтекстов в случившемся не стоит искать. Саакян также заявил, что инцидент спровоцировал сам Карапетян.