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 Пятница, 17 Марта 2017 17:57

Нана Мартиросян

Генпрокурор поручил выяснить достоверность информации об избиении депутата от ППА

Генпрокурор поручил выяснить достоверность информации об избиении депутата от ППА

АрмИнфо.Генпрокурор Армении Артур Давтян поручил полиции выяснить достоверность информации относительно избиения депутата от фракции "Процветающая Армения" Ваана Карапетяна.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры, полиция подготавливает материалы в связи с данным инцидентом.

Отметим, что накануне поздно вечером сторонники кандидата в депутаты от Республиканской партии, главы департамента по управлению госимуществом и по совместительству сына спикера парламента Галуста Саакяна Армана Саакяна попытались свести счеты с кандидатом в депутаты от блока <Царукян>, владельцем ресторана <Черри>, депутатом Ваганом Карапетяном.

В заявлении блока <Царукян> на сей счет, в частности, говорится: <Видимо, Арман Саакян, осознав, что ни административные ресурсы, ни финансы, которыми он подкупает жителей Ачапняка, не в состоянии обеспечить ему победу на выборах, решил сводить счеты с конкурентами, прибегая к методам драки и разборок, привлекая в этот процесс местных криминалов>. Блок Царцкян также подчеркивает, что не поддастся провокациям. <Но 2 апреля последует 3, и все виновные понесут ответственность. Подобные репрессивные методы не в состоянии сломить дух блока <Царукян> и его кандидатов, которые полны решимости победить на выборах>,- говорится в заявлении.

Сам Арман Саакян заверил, что драка произошла на бытовой почве, и каких- либо подтекстов в случившемся не стоит искать. Саакян также заявил, что инцидент спровоцировал сам Карапетян.

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