Пятница, 17 Марта 2017 16:26

АрмИнфо.Посол Греции в Азербайджане Димитриос Цунгас вызван в МИД Азербайджана, в связи с визитом главы МИД Арцаха Карена Мирзояна в Афины.

Как сообщает АПА, Цунгасу было выражено недоумение и беспокойство азербайджанской стороны в связи с тем, что Карен Мирзоян 13-15 марта посетил Грецию.

МИД подчеркивает, что это противоречит духу и букве подписанного между внешнеполитическими ведомствами двух стран в 2014 году Меморандума о сотрудничестве, в котором выражается верность принципам, суверенитета, независимости, территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Отметим, что в рамках визита в Грецию, Мирзоян принял участие в мероприятии <Стабильность и безопасность на Кавказе, ситуация в Нагорном Карабахе>, инициированной центром исследований Средиземноморского региона, Ближнего Востока и ислама при университете Пелопоннеса, комитета Ай Дата АРФ Дашнакцуцюн Греции и институтом международных отношений университета Пандио.