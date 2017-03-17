Пятница, 17 Марта 2017 16:21

АрмИнфо. Beeline и Республиканский союз работодателей Армении (РСРА) подвели итоги проекта <Развитие предпринимательского мышления>, организовав финальное осуждение итогов программы в формате круглого стола.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, в рамках проекта 30 учителей прошли специальную подготовку для класса <Технология>, а более 300 учеников представили собственные бизнес программы.

. Благодаря конкретно этому, мы смогли объединить технологии, наш опыт и образование для того, чтобы помочь молодым людям преодолеть трудности и построить свое будущее. Проект позволил молодежи получить предпринимательские знания и навыки, которые, безусловно, будут полезны при планировании карьеры, а также в будущем, для ведения и развития собственного бизнеса>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Со своей стороны председатель РСРА Гагик Макарян подчеркнул: <Я выражаю признательность г-ну Андрею Пятахину за последовательное и эффективное сотрудничество. В рамках этой программы нам удалось развить предпринимательскую культуру среди школьников в качестве первичного звена, а также планирование карьеры в двух важных сферах - информационных технологий и инжиниринга, что поможет нашей молодежи стать более конкурентоспособной благодаря навыкам планирования своего будущего и карьеры>.

Согласно источнику, на завершающем этапе проекта присутствовали председатель РСРА Гагик Макарян, Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин, директора и ученики школ, в которых реализовывался проект.

Отметим, что проект <Развитие предпринимательского мышления> был реализован в рамках глобальной социальной стратегии Beeline и направлен на преподавание и развитие предпринимательских навыков среди учеников старших школ. В рамках глобальной социальной стратегии Beeline в Армении уже реализованы десятки проектов, направленных на развитие инноваций и технологического предпринимательства среди молодежи с применением новых цифровых технологий.

Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".