Четверг, 16 Марта 2017 21:43

АрмИнфо.Viva Cell-MTS предлагает своим абонентам при двухлетней подписке на интернетный тарифный план <STARTTAB>, предусмотренный специально для планшетов 4G (LTE), приобрести планшет Samsung GALAXY Tab A 7.0 (LTE) Black всего за 1 драм.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, интернетный тарифный план<STARTTAB> включает в себя 5 Гб высокскоростного Интернета за ежемесячную плату 9 тыс. драмов.

В рамках предложения абонентам также предоставляется возможность бесплатного просмотра 16 телеканалов <SmarTVision>, среди которых H1, H2, Первый канал, BBC World News, Карусель, Gulli, World Fashion, Tava TV, FOX Life, Filmzon, Bazmots TV Кинопремьера, Наука 2.0, Hay TV , Матч! Наш Спорт.

Согласно источнику, для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо скачать приложение <SmarTVision> из <Google Play> или <App Store>, затем ввести данные, указанные на ваучере, выданном при подписке на тарифный план. Услуга <SmarTVision> доступна по всей Армении.

Более детальную информацию можно найти на сайте www.mts.am, позвонив на бесплатный номер 111, отправив сообщение посредством портала <111 онлайн> или посетив один из центов обслуживания компании.

Отметим, что VivaCell-MTS (ЗАО "К-Телеком") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.