Четверг, 16 Марта 2017 21:40

АрмИнфо.Скончавшийся сегодня Артур Саркисян, который во время июльских событий доставил еду членам группы "Сасна Црер " стал жертвой отсутствия справедливости в Армении. Об этом говорится в сообщении партии "Свободные демократы". "Он пожертвовал собой для лучшей Армении и его борьба за человеческие ценности не имеет цены. Это должно стать сигналом о том, что борьба за права и свободы человека должна продолжатся и достичь победного конца", - отметили в партии.

Артур Саркисян во время кризиса "Сасна Црер" в Ереване прорвал на своем автомобиле заслоны и доставил хлеб и воду повстанцам, взявшим полк патрульной службы. Власти решили использовать фактор голода и жажды, чтобы принудить их сдаться. Согласно сообщению врачей ереванского медицинского центра "Армения", 15 марта Артур Саргсян был госпитализирован и прооперирован в связи с серьезным сбоем в работе желудочно-кишечного тракта, а 16 марта скончался в реанимации от остановки сердца.

Саркисян был задержан и находился в УИУ "Больница для осужденных". 5 марта генпрокурор Армении удовлетворил ходатайство армянских депутатов и сменил меру пресечения в его отношении с ареста на подписку о невыезде в связи с плохим состояние здоровья. Саркисян страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был вновь арестован по причине <нарушения условий исполнения меры пресечения>. После этого Саркисян объявил голодовку, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта же в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику, где и скончался.