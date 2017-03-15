Среда, 15 Марта 2017 16:30

АрмИнфо. Атташе посольства Армении в Египте Степан Геворгян отреагировал на дезинформационную статью советника посольства Азербайджана, опубликованную одним из египетских СМИ.

<Мы считаем крайне излишним вступать в полемику с некомпетентным советниками, имеющими болезненное представление о правде. Мы убеждены, что профессиональные СМИ не должны позволять подобных провокаций и публиковать материалы, противоречащие правилам журналистики. Вполне понятны стремления угодить г-ну Машада, однако, советуем не забывать и о совести. Конечно, смешно когда о свободе и безопасности дипломатии говорит человек, который не имеет представления о дипломатической этике и правилах. Однако, удивляет то, что этому не научили его в течение 10 лет в посольстве Азербайджана. Что касается необоснованных утверждений и заявлений автора, то они полностью повторяют бред тоталитарного режима Баку, цель которого - распространение ксенофобии, расизма и нетерпимости. Для нас это не новость, мы вынуждены слушать это больше 25 лет. Сожалеем, что подобными дешевыми материалами осуществляется попытка ввести в заблуждение египетское общество. Но уверены, что они изначально обречено на провал, так как в египетском мультикультурном обществе не может быть таких явлений как расизм>, - заключил армянский атташе.

Ранее, советник посольства Азербайджана в Каире опубликовал статью на сайте elfagr.org, в которой попытался распространить азербайджанскую агитпропаганду в египетском обществе. Азербайджанский дипломат в точности повторил армянофобскую агитацию, проводимую на протяжении многих лет азербайджанской стороной, при этом позволил себе некорректные формулировки.