Среда, 15 Марта 2017 16:13

АрмИнфо.Весьма странно слышать обвинения об организации <незаконного заселения> Арцаха из уст человека, который не так давно заявлял, что Азербайджан должен организовать великое возвращение азербайджанских беженцев в Нагорный Карабах. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИфно заявил пресс-секретарь главы НКР Давид Бабаян.

По его словам, подобные заявления вызывают большое удивление, поскольку действия армянской стороны носят сугубо гуманитарный характер. Он также констатировал, что возможности Арцаха ограниченны и убежище предоставляется очень ограниченному числу людей. <Это не массовое мероприятие. И подобные заявления вновь демонстрируют дискриминационный и односторонний подход азербайджанской стороны. Считаем, что это очередное проявление деструктивной позиции Азербайджана, особенно на фоне заявлений лидера этой страны в Париже - непонятных и далёких от логики переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию. Это вновь свидетельствует о том, что руководство Азербайджана находится в глубоком морально­психологическом кризисе>, - заключил Бабаян.

Отметим, что замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов во время выступления на проводимом сегодня в Баку заседании Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам заявил, что <решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев обязывает с уважением относиться к территориальной целостности стран и положить конец двойным стандартам>. По его словам, <результатом оккупации Арменией территорий Азербайджана стали более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев и их проблема будет полностью решена только после освобождения земель>. Как отметил замминистра, правительство Азербайджана подготовило в связи с этим <Программу великого возвращения>. <Армения целенаправленно проводит на наших территориях политику незаконного заселения оккупированных земель, пытается препятствовать возвращению вынужденных переселенцев к родным очагам. Она поощряет переселение проживающих в Сирии и Ливане армян на оккупированные земли Азербайджана. Однако мы в скором времени освободим свои оккупированные земли, решим проблему беженцев и вынужденных переселенцев. Международное сообщество должно поддержать Азербайджан в этом вопросе>,- резюмировал Халафоф.