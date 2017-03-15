Среда, 15 Марта 2017 16:13

АрмИнфо.Наше взаимодействие, наше сотрудничество непрерывно обогащаются, появляются новые вопросы, и регулярные встречи на высшем уровне позволяют подвести черту, подвести итоги проделанной работы за конкретный период и, естественно, наметить главные направления нашего сотрудничества на ближайшее будущее и на перспективу>,- заявил на встрече в Кремле с главой России Владимиром Путиным президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, 2017 год является юбилейным для армяно-российских отношений. <Мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. Эти годы стали периодом тесного сотрудничества, и мы дошли до истины в союзнических отношениях. Характер таких отношений всегда диктует повестку дня. Уверен, что и сегодняшняя наша встреча будет содержательной, Владимир Владимирович, и пройдёт в атмосфере полного взаимного доверия>,- заявил Саргсян.

Отметим, что глава Армении Серж Саргсян 14-15 марта с официальным визитом находится в России. Он выступил с лекцией в МГИМО, а запланированная на 14 марта встреча с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым не состоялась из-за болезни последнего.