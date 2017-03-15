Среда, 15 Марта 2017 16:11

АрмИнфо. Президент РФ Владимир Путин надеется, что первые после конституционной реформы парламентские выборы в Армении пройдут успешно.

Открывая переговоры с президентом Армении Сержем Саргсяном, находящимся с визитом в Москве, Путин отметил, что их нынешняя встреча проходит на фоне подготовки к выборам в Национальное Собрание республики. <Все это связано еще с конституционной реформой. Процесс, видимо, непростой, но уверен, что Армения под Вашим руководством пройдет этот этап своего развития. Мы искренне желаем вам успеха>, - сказал Путин, передает ТАСС.

Во встрече принимают участие с российской стороны - глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Сергей Шойгу и глава Минтранса Максим Соколов, с армянской - вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян, министр обороны Виген Саркисян, глава МИД Эдвард Налбандян, помощник главы государства Варужан Нерсесян и посол в Москве Вардан Тоганян.

Перед началом переговоров в Кремле президент Армении возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Отметим, что запланированная встреча с российским премьером Дмитрием Медведевым не состоялась из-за плохого самочувствия последнего.