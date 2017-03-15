Среда, 15 Марта 2017 14:27

АрмИнфо.С 25 марта по 4 июня в московском Музее русского импрессионизма пройдет выставка <Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа>.

На выставке покажут 60 работ 19 художников, среди них - полотна Сарьяна, Тадевосяна, Аракеляна и Гайфеджяна. Произведения предоставят Национальная галерея Армении, Музей русского искусства Еревана и частные коллекционеры.

В рамках выставки также пройдут лекции, тематические дискуссии, музыкальные вечера и экскурсии. К открытию экспозиции в Москве издадут иллюстрированный каталог: помимо статей об армянском импрессионизме в него войдут биографические эссе о представленных в экспозиции мастерах и интересные факты о произведениях.