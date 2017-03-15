Среда, 15 Марта 2017 13:52

АрмИнфо.Текущее состояние и перспективы российско-армянского военного сотрудничества, а также проблемы региональной безопасности и вопросы функционирования российской военной базы в Армении обсудили начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Мавсес Акопян в Москве.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО России, совместные действия российских и армянских подразделений в текущем году планируется отработать в ходе проводимого на территории Армении совместного учения <Взаимодействие-2017> с подразделениями Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и частью сил Объединенной группировки войск вооруженных сил Армении и России, а также в рамках совместного учения с боевой стрельбой сил (войск) ПВО <Боевое содружество-2017> на полигоне Ашулук в Астраханской области.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно­транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.