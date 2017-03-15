Среда, 15 Марта 2017 11:24

АрмИнфо. По инциденту в Джрарате задержан Тигран Саркисян, 1982 г.р.Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Следственного комитете Армении, Саркисяну предъявлено обвинение в незаконном приобретение и хранении оружия и боеприпасов. Он также подозревается в нанесении телесных повреждений двум и более лицам.

14 марта Члены джраратской структуры правящей Республиканской партии осуществили вооруженное нападение на сподвижников блока Оганян-Раффи-Осканян, в результате инцидента 3 человека были доставлены в больницу. <Согласно данным медосмотра, один из пострадавших получил огнестрельное ранение в область ноги, второй был ранен в спину из колюще-режущего предмета, у третьего диагностирован перелом руки. В связи с инцидентом в СК РА возбужденно уголовное дело. Во время обследования места инцидента было обнаружено 4 гильзы. Следствию также представлено орудие преступления. По делу назначено ряд экспертиз. Предпринимаются все необходимые меры для выяснения мотивов преступления>, - говорится в сообщении СК РА.

Еще один инцидент в селе Джрарат был зафиксирован 12 марта. Он произошел между сторонниками ОРО и главой сельской администрации Лерником Ераносяном. Как сообщили АрмИнфо в Следственном комитете, 12

марта в 18:25 часов из больницы Вагаршапата в полицию поступило сообщение о том, что к ним за медпомощью обратился Лерник Ераносян с многочисленными травмами в область головы, живота, груди. Последний сообщил, что его избили в селе Джрарат. "В тот же день в районе 19:40 из той же больницы поступило сообщение, что с гематомой в области лица к ним за медпомощью обратился Микаел Бабаян, который также сообщил, что получил травму в результате потасовки в селе Джрарат. По предварительным данным, 12 марта около 16:00 часов в селе Джрарат Армавирской области произошла потасовка, которая переросла в драку, во время которой вышеуказанные лица и пострадали. При изучении фактов выяснилось, что во время потасовки Ераносян из своего пистолета произвел один выстрел в воздух. В рамках инцидента 5 человек были подвергнуты приводу, еще двое явились с повинной. Заявление и объяснительную по инциденту дал и Лерник Ераносян. Осуществляются соответствующие мероприятия для выяснения мотивов инцидента>, - говорится в сообщении СК РА.