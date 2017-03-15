Среда, 15 Марта 2017 11:23

АрмИнфо.Давно настало время добиться прогресса и найти пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом сказал президент Франции Франсуа Олланд на ужине в честь президента Азербайджанской РИльхама Алиева. Он отметил, что переговоры ведутся уже 23 года и стороны не пришли к какому-либо результату.

<Нет ничего хуже, чем статус-кво. Произошедшие в апреле 2016 года и несколько недель тому назад столкновения доказывают, что этот конфликт никогда не прекращался. Вы знаете, как много усилий прилагает Франция вместе с российским и американским сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Я сказал это совершившему несколько дней назад визит в Париж президенту Армении Сержу Саркисяну, повторю и перед Вами: Этот конфликт не может быть решен военным путем. Франция, вместе с Россией и США без устали продолжит прилагать посреднические усилия. Эти усилия основываются на принципах территориальной целостности и самоопределения, а также избегания военных путей. Франция готова показать всяческую инициативу в этих рамках>, - сказал Олланд, сообщают азербайджанские СМИ.

Вместе с тем, французский лидер призвал возобновить переговоры по Нагорному Карабаху. <Мы хотим возобновления переговоров. Как сопредседатель Минской группы хотим, чтобы и другие сопредседатели - США и Россия внесли вклад в этот процесс. Мы считаем, что параметры известны и можно найти путь решения этого затянувшегося конфликта>.