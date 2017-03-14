Вторник, 14 Марта 2017 17:51

АрмИнфо.Республиканская партия Армении осуждает очередной инцидент в селе Джрарат. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, касаясь сообщения блока Оганян-Раффи-Осканян о том, что между республиканцами и сподвижниками блока в селе Джрарат произошло очередное вооруженное столкновение.

<Для РПА преступление не имеет партийной принадлежности. Никто не вправе ставить себя выше закона. Более того, представители правящей партии должны проявлять большую ответственность и сдержанность>,- заявил Шармазанов, при этом призвав не выступать с преждевременными оценками, пока правоохранительные органы не представили деталей инцидента.

Отметим, что по сообщению блока ОРО сегодня произошел вооруженный инцидент, между сторонниками блока и представителями джараратской структуры РПА. В результате инцидента ранен один человек.

Ранее 12 марта в селе Джрашат произошел инцидент между сторонниками ОРО и главой сельской администрации Лерником Ераносяном. Как сообщили АрмИнфо в Следственном комитете, 12 марта в 18:25 часов из больницы Вагаршапата в полицию поступило сообщение о том, что к ним за медпомощью обратился Лерник Ераносян с многочисленными травмами в область головы, живота, груди. Последний сообщил, что его избили в селе Джрарат. <В тот же день в районе 19:40 из той же больницы поступило сообщение, что с гематомой в области лица к ним за медпомощью обратился Микаел Бабаян, который также сообщил, что получил травму в результате потасовки в селе Джрарат. По предварительным данным, 12 марта около 16:00 часов в селе Джрарат Армавирской области произошла потасовка, которая переросла в драку, во время которой вышеуказанные лица и пострадали. При изучении фактов выяснилось, что во время потасовки Ераносян из своего пистолета произвел один выстрел в воздух. В рамках инцидента 5 человек были подвергнуты приводу, еще двое явились с повинной. Заявление и объяснительную по инциденту дал и Лерник Ераносян. Осуществляются соответствующие мероприятия для выяснения мотивов инцидента>, - говорится в сообщении СК РА.