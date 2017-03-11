Суббота, 11 Марта 2017 17:49

АрмИнфо. Во время апрельской эскалации никаких проблем с поставками горюче-смазочных материалов не было. Об этмо заявил журналистам экс-министр обороны и лидер предвыборного блока <Оганян-Раффи- Осканян> Сейран Оганян, комментируя заявление премьер-министра Армении Карена Карапетяна о том, что в ходе апрельской войны использовалось некачественное топливо.

"Не было никаких проблем, поставки были своевременные. Это всего лишь спекуляции. Люди просто должны знать, что такое танк, в танк заливают не бензин, а дизтопливо. Люди должны хоть раз постоять у танка во время бомбардировки или боевых действий, чтобы делать такие выводы>,- подчеркнул он.

Отметим, что премьер-министр Армении Карен Карапетян с трибуны парламента заявил, что из-за некачественного дизтоплива во время апрельской войны в зоне карабахского конфликта возникли проблемы с эксплуатацией военной техники. В этой связи ранее Оганян, заявил, что если подобная информация существует, то необходимо провести расследование. <Я не против этого, но уверен, что подобное не могло иметь место>,- заявил Оганян. Нынешний же министр обороны РА Виген Саркисян попытался размазать ситуацию, заявив, что заявление премьера Карапетяна было вырвано из контекста и неверно интерпретировано. Несмотря на попытки Саркисяна <спасти ситуацию>, Карапетян не отказался от своих слов, и в беседе с журналистами вновь заявил о наличии подобной проблемы, при этом пообещав исправить ее путем тотального контроля и последовательной работы.

После же премьер-министр Арцаха Ара Арутюнян подтвердил слова Карена Карапетяна. По данным арцахского премьера, уже много лет на рынке дизтоплива есть некачественная продукция, которая используется при эксплуатации сельхозтехники, транспортных средств и строительной техники. "Что же касается апрельских событий, то как тогда, так и в последующие месяцы, частные строительные компании, работающие для Армии обороны, имели много проблем, связанных с некачественным горючим, поскольку правительство в ускоренном порядке приобрело его от частных поставщиков", - подчеркнул он. По словам Арутюняна, возникали проблемы и с транспортными средствами, обслуживающими армию, что, на взгляд специалистов, было обусловлено некачественным дизтопливом. "Из-за этой проблемы приходила в негодность не только техника, но и были затянуты инженерные работы. Нужно понимать, что при наличии некачественной продукции, особенно в чрезвычайных ситуациях и при скорых закупах, подобные проблемы не исключены", - заключил он.