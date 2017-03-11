Суббота, 11 Марта 2017 17:46

АрмИнфо.Лидер блока <Царукян> Гигик Царукян воспринял призыв главы ЦИК Тиграна Мукучяна воздержаться от предвыборных материальных обещаний препятствием его агитационной кампании.

"Мукучян не разрешает встречаться с народом и помогать ему, однако сделаю это после 2-го апреля. Он говорит, что это взятка, однако я подобными вещами не занимаюсь. Не может быть хоть одного человека, который обращался ко мне за помощью и не получал ее . Я знаю про ваши проблемы и постараюсь решить их", - вновь пообещал он.

По традиции Царукян рассказал избирателям Вардениса свой путь от бедного человека до обеспеченного предпринимателя. После рассказал о своей позиции относительно существующих в стране социально-экономических проблем и путей их решения. В частности Царукян считает необходимым экспорт экологически чистой армянской продукции в арабские страны, где по его словам, нет ничего кроме туристов.

Отметим, что ранее ЦИК Армении предупредил Царукяна воздержаться от предвыборных финансовых и материальных обещаний избирателям. В частности, комментируя обещание Царукяна жителям Тавуша принять виноград за 150 драмов, предоставить сельскохозяйственную технику, провести газ в дома Мукучян заявил, что это являлось нарушением закона. " Мы уже предупредили, чтобы блок воздержался от повторения этого, иначе ЦИК возбудит соответствующее производство, предпримет меры, прописанные Избирательным кодексом>,- отметил он.

Отметим, что ИК запрещает партиям в ходе предвыборной агитации давать или обещать избирателям безвозмездно или на льготных условиях деньги, продукты, товары или предоставление каких-либо услуг. Несмотря на это, Царукян во время агитации в Армавирской области вновь стал давать обещания материального характера, в частности, пообещал жителям одного из сел после выборов подарить комбайн.