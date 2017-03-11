Суббота, 11 Марта 2017 14:01

АрмИнфо.Армения пытается выстраивать систему национальных интересов не на противопоставлении интересов глобальных и региональных игроков, а на их совмещении. Об этом заявил министр обороны Виген Саркисян, выступая на заседании международного дискуссионного клуба <Валдай> в Ереване.

Он заметил, что в нынешних условиях странам с ограниченными территориальными и демографическими ресурсами приходится непросто. "Зона повышенной турбулентности в регионе несет в себе достаточно угроз. И исходя из этого, мы пытаем выстраивать систему национальных интересов не в зоне противопоставления интересов глобальных и региональных игроков, а в зоне их совпадения. Конечно, это может быть сложнее в плане формулирования этих самых интересов, может создать впечатление такой размазанности и неопределенности, однако на самом деле это именно та открытость, которая позволяет не делить мир на черное и белое>, - подчеркнул Саркисян. На его взгляд, без глубокой кооперации, без сопоставления возможностей и без поиска совместных решений, Армения будет ощущать возрастающее давление международных угроз.

При этом касаясь взаимоотношений на региональном уровне, министр

посчитал основополагающим стратегический союз с Россией, который

закреплен в целом ряде двусторонних документов и формате региональных

организаций, в частности - ОДКБ. Саркисян напомнил, что в период

председательства Армении в ОДКБ стало возможным принять важнейший документ - Стратегию безопасности ОДКБ и ряд других ключевых документов, которые в совокупности дают возможность укрепить международный авторитет организации. " И мы действительно верим, что эта организация сможет занять свое достойное место в системе международных отношений", - отметил он. Однако на взгляд армянского министра недостатком структуры является неполное сопоставление внешнеполитических приоритетов стран-участниц организации. <Зачастую можно видеть, что в третьих организациях, на иных площадках у некоторых членов ОДКБ все еще присутствует соблазн немного недосмотреть интересы своих партнеров по данной организации. Но вместе с тем я думаю, что это некая <детская болезнь>, которая со временем пройдет>, - подчеркнул Саркисян.

Министр обороны заметил, что членство в ОДКБ не препятствует активному сотрудничеству с евроатлантическими структурами, в частности НАТО - в рамках программы <Партнерство во имя мира>. По словам министра, это сотрудничество вполне открыто, прозрачно и понятно для всех союзников Армении и ничего секретного и закулисного там не происходит.

Комментируя вопрос о том, как в Армении воспринимают НАТО в контексте противоречий между этой структурой и Россией, министр отметил: <Даже если исходить из того, что все будет очень плохо, и отношения глобальных игроков выльются в черно- белую картину, России было бы хорошо иметь прозрачного, предсказуемого партнера, который мог бы стать своеобразным каналом диалога>, - заключил он.