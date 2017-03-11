Суббота, 11 Марта 2017 14:01

АрмИнфо. Для Армении проблема безопасности сегодня связана с вопросом чисто физической, военной безопасности. Об этом заявил министр обороны Виген Саркисян, выступая на заседании международного дискуссионного клуба <Валдай> в Ереване

<Армения вот уже 29 лет вовлечена в необходимость обеспечения физической безопасности Нагорного Карабаха, которому была навязана война в ответ на реализацию их права на самоопределение>, - сказал он. При этом министр подчеркнул, что народ Нагорного Карабаха самоопределился в соответствии с международным правом, уставом ООН и законодательством СССР.

Саркисян добавил, что несмотря на всю разницу в потенциале вооружений и демографии, арцахский народ смог отстоять свое право и организовать референдумы, выборы, выстроить систему управления и экономического развития, демократических свобод. Но самым важным на взгляд министра является то, что Арцах смог выстроить общественную структуру, которая значительно отличается от той, которую желает навязать ему Баку. Министр заметил, что провокации с азербайджанской стороны продолжаются, и противник продолжает нарушать установленный в 1994 году режим перемирия. " Предпринимаются диверсии, регулярно применяется артиллерия. ВС Армении и силы самообороны НКР вынуждены давать адекватный ответ с тем, чтобы охладить горячие головы", - отметил он.