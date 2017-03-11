Суббота, 11 Марта 2017 12:56

АрмИнфо. Турции не нужно урегулирование нагорно- карабахского конфликта, поскольку установление в регионе стабильного мира существенно уменьшит степень зависимости Баку от Анкары. Об этом заявил замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана по карабахскому урегулированию.

"Далеко не первый год, как руководство Турции своими провокационными заявлениями ужесточает и без того деструктивную политику Азербайджана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, с целью воспрепятствовать возможным подвижкам в переговорном процессе", - отметил Кочарян.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости организовать всесторонние переговоры по урегулированию карабахского конфликта. Выступая с инициативой по организации переговоров, Эрдоган отметил, что происходящее на линии соприкосновения показывает, насколько ситуация критическая. Глава турецкого государства выразил уверенность в том, что Россия, как одна из стран- сопредседателей Минской группы ОБСЕ, может сыграть важную роль в урегулировании конфликта.