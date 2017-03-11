Суббота, 11 Марта 2017 12:50

АрмИнфо. Экс-министра обороны и лидера предвыборного блока "Оганян-Раффи-Осканян" возмутила озвученная зампредом правящей Республиканкой партии Армении Арменом Ашотяном формулировка в его адрес "жаль генерала"

"Жаль тех, кого разные личности используют, а потом выбрасывают", - заявил Оганян. При этом он заявил, что не намерен отступать от

борьбы и пойдет до конца. Экс-министр считает, что возглавленное им движение набирает обороты, поскольку они выбрали политику демонстрации растущей силы. Оганян также добавил, что у возглавленной им политической силы есть резервные силы.

Оганян также посчитал смешным заявление министра обороны Армении Вигена Саркисяна, возглавляющего предвыборный список правящей Республиканской партии Армении, о том, что у РПА нет конкурентов. <Для меня любая личность является конкурентом, и необходимо проявлять уважение в его отношении>, - подчеркнул он.

Отметим, что согласно результатам опроса Gallup International Association. Так, по предварительным данным опроса, в новый парламент Армении пройдет 4-5 политических сил. Согласно опросу, если бы выборы прошили завтра то, голоса распределились бы следующим образом: Блок Царукяна- 26.4%, Республиканская партия Армении - 22.8%, блок <Елк> -4.3%, АРФ <Дашнакцутюн>- 3,9 %, партия Свободные демократы - 3.4%, Армянское возрождение- 2.7%, блок Армянский национальный конгресс - Армянская народная партия- 2.6%, блок <Оганян-Раффи-Осканян>- 1.8 % и Коммунистическая партия Армении -1%. Согласно исследованиям ВЦИОМ лидером электорального партийного рейтинга является блок <Царукян> -26%, на втором месте - Республиканская партия Армении (19%). На грани прохождения избирательного барьера (5% для партий и 7% для блоков) балансируют три силы: блок <Елк> - 3%, АРФ <Дашнакцутюн>- 3% и партия <Армянское возрождение> - 2% и по 1% за остальные политсилы.