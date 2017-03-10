Пятница, 10 Марта 2017 19:33

АрмИнфо.В рамках совместного с Фондом охраны окружающей среды и культурных ценностей (FPWC) проекта <Альтернативная энергия> компания Viva Cell-MTS установила солнечный водонагреватель в детском саду приграничного села Мосесгех Тавушской области.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, начиная с 2008 года компания профинансировала ремонт почти разваленного детского сада в селе Мосесгех. В этом году благодаря применению новых технологий была усилена отопительная система здания детсада до 33 КВт, с установкой накопительного бака теплопередачи вместимостью 400 л., что позволит сэкономить расходы общины на 40%.

<В основу всех реализуемых нами программ заложена социальная корпоративная ответственность. Этой стратегии мы придерживаемся с первого дня деятельности в Армении - уже 11 лет. Мы уверены, что нашему примеру последуют и другие организации>, - отметил гендиректор компании Viva Cell-MTS Ральф Йирикян.

Отметим, что VivaCell-MTS (ЗАО "К-Телеком") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.