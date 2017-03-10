Пятница, 10 Марта 2017 19:30

АрмИнфо.При покупке смартфона стоимостью от 90 тыс. драмов в центрах обслуживания Viva Сell-MTS можно получить смартфон <MTS Smart Start 3> всего за 9 900 драмов. Данная акция продлится до 10 апреля.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, эта акция действует как при наличной покупке, так и при приобретении смартфона в

рассрочку в рамках тарифного плана <STARTPHONE>.

Отметим, что VivaCell-MTS (ЗАО "К-Телеком") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.