Пятница, 10 Марта 2017 18:32

АрмИнфо.Армения не может опуститься до уровня Азербайджана. Об этом 10 марта в Ереване в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Коциасом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян, отвечая на вопрос, насколько оправдано то, что Армения всегда в одностороннем порядке возвращает тела азербайджанских диверсантов.

По его словам, именно проповедуемыми гуманитарными ценностями цивилизованный мир отличается от Азербайджана - страны, где диверсанты и убийцы провозглашаются национальными героями. <И Армения, и Арцах привержены реализации международных норм и конвенций, один из которых касается именно возвращения тел погибших. Но речь идет не только о конвенциях или международном праве, просто нужно оставаться человеком, даже если противник ведет себя так, как не подобает человеку. Именно в этом различие между Арменией и Азербайджаном>, - заключил Налбандян.

Отметим, что Вооруженные силы Азербайджана 25 февраля в 03:00 и 04:00 часов предприняли попытку наступления в юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения с использованием соответствующей специальной техники для разминирования. Передовые подразделения Армии обороны, в том числе и благодаря средствам видеонаблюдения, своевременно обнаружили наступление противника и отбросили их на исходные позиции. Противник отступил, неся потери. Несколько тел остались в нейтральной зоне. 27 февраля при посредничестве офиса Личного представителя действующего председателя ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста состоялся вынос тел азербайджанских диверсантов из нейтральной зоны. В январе текущего же года Армения передала тело азербайджанского военнослужащего, убитого во время отражения очередной попытки диверсионного проникновения.

Примечательно, что когда ВС Азербайджана в ноябре 2014 года сбили Ми-24 ВС НКР то, в течение недели не позволяли армянской стороне забрать останки тел летчиков, оставшихся на нейтральной территории. В итоге ВС НКР вынуждены были предпринять ночную спецоперацию по эвакуации тел армянских военнослужащих.