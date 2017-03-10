Пятница, 10 Марта 2017 18:29

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

13 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:30-12:30 жилой дом 2 на ул. Маляна и расположенные внутри здания общественные абоненты, жилой дом 1 на ул. Гая и прилегающие общественные абоненты во 2-ом Норкском массиве;

10:00-16:00 жилые дома 8-14, 21, 24, 35-39, 42, 43, 44, 49-61, 63, 64, 67-70 в кв. Б-2 Ю/З района, село Мушакан, собственные дома 84/120 (четные) и 109-141 (нечетные) на ул. Атоян, собственные дома 94-148 на 12-ой улице, 55-100 на 14-ой улице, 33-53 (нечетные) и 52-58 (четные), 51-70 на 15-ой улице, 39-55 на 27-ой улице, 14-33 на 29-ой улице, 1-29 на 31-ой улице, 20-36 на 33-ей улице, 10, 12 на 34-ой улице, 17- 34 на 38-ой улице, жилые дома 99, 99/1 на 12-ой улице, 38А на 14-ой улице, 1 на 15-ой улице в Ареше; собственные дома 120, 122 и жилой дом 14 на ул. Эребуни, собственные дома 27-97 (нечетные) на ул. Давида Бэка, жилые дома 127, 127А на ул. Маари, адреса 213-224 на ул. Мурацан, площадка N2 в Норашене, улица Вардашена 12; собственные дома 1-15 на 4-ой улице, 14-24/1 на 5-ой улице, 1-108 на 17-ой улице Канакера, 49-120/2 на ул. Ц. Ахбюра, 35-49 на ул. Агаси и прилегающие общественные абоненты;

10:30-16:30 жилые дома 1-5, 11, 12, 17-21, 23, 25, 27, 38, 47, 49, 57 на ул. Минска и прилегающие общественные абоненты в 8-ом Норкском массиве, частично квартал "Киликия" и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 17, 19, 21, 23 на ул. Абовяна и прилегающие общественные абоненты; собственные дома 16- 48 на 14-ой улице, 1-39 на улице 19а и прилегающие общественные абоненты;

в Арагацотнском марзе:

11:00-12:00 квартал "Гитаван" в городе Аштарак; село Карин, квартал,

прилегающий к винному заводу, в селе Ошакан;

в Араратском марзе:

10:00-12:30 частично улицы Шаумяна, Воску корзман фабрика в городе Арарат;

10:00-13:00 частично село Норабац;

10:00-16:00 село Кахцрашен, частично село Айгезард;

10:30-16:00 частично село Абовян;

11:00-13:00 частично село Покр Веди;

13:00-16:00 частично село Арарат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-14:00 частично Джермукское шоссе и улица Шаумяна в городе Вайк;

10:00-16:00 частично улицы Мясникяна, Алавердяна в городе Вайк;

в Котайкском марзе:

11:30-13:00 квартал "Охагорц" лесного хозяйства, ЗАО "Айнеруд", ООО "Араратчаншин", тепличные хозяйства "Прогесс Агро" в городе Егвард;

13:00-17:00 кварталы "Мано" и "Коюги" в селе Нор Гехи, село Арзни, санатории "Манкатун", "Еркатгиц", концерн "Двин", ООО "Еркрабан", "Айкакан хоаноц", "Вяак", "ЭГ-ЭЛ-ТИ", "Голден Флауэр", "Бюрегашох", "БМЛ Арзни", "Арзни экспрес", "Еркрабанакан анкаин джур", ЧП "А.Саакян", "Папикян", "В. Акобян", "В. Манукян", К. Погосян", "М.Арутюнян", ЗАО 'Глас Уорлд Компани", станции операторов "АрменТел" и "Виваселл МТС", прилегающие производственные предприятия и общественные абоненты;

в Гегаркуникском марзе:

11:00-15:00 частные дома, прилегающие к бывшему офису совхоза, в селе Кармир.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.