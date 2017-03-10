Пятница, 10 Марта 2017 18:28

АрмИнфо.Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с попыткой воровства золота из Соткского золотоносного месторождения по признакам пункта 1 части 2 статьи 34-177 (покушение и кража в крупных размерах ).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СК, 7 марта был получен сигнал от ООО "ГеопроМайнинг Голд" о том, что в административное здание Соткского золотоносного месторождения, принадлежащее компании "ГеоПроМайнинг Голд", проникли два человека. Заместитель главного инженера рудника, вместе с оператором экскаватора близ одного из карьеров обнаружили двух человек, подошли к ним и попросили покинуть территорию, поскольку карьер закрывается. Однако последние стали из пистолета угрожать им, а затем спрятались.

Следственный комитет предпринимает необходимые оперативно-розыскные и следственные действия для выяснения личностей этих людей и их обнаружения.-