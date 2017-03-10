Пятница, 10 Марта 2017 18:26

АрмИнфо.Система госуправления Армении пока не состоялась, заявил во время встречи с избирателями Сюникской области премьер-министр РА Карен Карапетян.

<У нас нет такой системы, которая бы ограничивала неверные подходы и шаги высокопоставленных должностных лиц>,- констатировал премьер. При этом он заверил о решимости правящей Республиканской партии в случае победы на выборах построить такую государственность, при которой ни один армянин не захочет покинуть страну. <Мы осознаем, какое тяжелое бремя берем на себя, но мы готовы к этой ответственности>,- заверил премьер.

По его словам, основным капиталом Армении является человек. <Мы должны создать такие условия, чтобы он смог полностью реализовать свой потенциал, мы должны создать благоприятные условия для созидающего человека>,- резюмировал премьер.