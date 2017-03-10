Пятница, 10 Марта 2017 17:42

АрмИнфо. Если будут новые инициативы об организации встречи по нагорно-карабахскому урегулированию о них будет сообщено. Об этом 10 марта в Ереване в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Коциасом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян, отвечая на вопрос, есть ли какие-то инициативы с российской стороны по организации встречи на уровне глав МИД Армении и Азербайджана.

<Вы знаете, что мы ничего не скрываем от общества и обо всем открыто и публично говорим. Это Азербайджан каждый раз все представляет все в ином желаемом свете. Сегодня речь идет лишь о визите посредников в регион. Армения никогда не отказывалась от встреч, как на уровне министров, так и на более высоком уровне. Но подобные встречи должны быть соответствующим образом подготовлены и вопрос не только в организации. Азербайджанская сторона должна быть готова к переговорам, а не имитировать их и говорить на языке шантажа. Вести переговоры на языке шантажа невозможно, и Баку ввел себя в тупик, пытаясь оправдаться перед своим обществом, заявляя, что у них в определенных вопросах схожие позиции с международным сообществом. Реальность совершенно иная>, - отметил министр.

Коснувшись заявления главы МИД России по итогам встречи с азербайджанским коллегой в Москве по части того, что благодаря многолетним контактам удалось выработать общее понимание ключевых вопросов, подлежащих урегулированию, однако, две-три конкретные темы, которые являются осевыми для окончательного пакета, пока еще обсуждаются, Налбангдян заметил, что если сопоставить заявления Лаврова и Мамедъярова, то в глаза бросается, насколько они отличаются друг от друга. Он напомнил, что в ходе многолетних переговоров выработаны предложения и пункты по урегулированию конфликта, которые нельзя отделять друг от друга, так как это комплекс предложений. <Что касается вопроса о том, по каким пунктам не достигли согласия - то скажу одно, это переговорный процесс и если бы мы сейчас представили пункты, по которым не достигли согласия, тогда бы не было смысла в переговорах. Наши подходы, как я неоднократно заявлял, созвучны с подходами международного сообщества и посредников. Это Азербайджан постоянно отступает от этих предложений, а не Армения, и не только по сущности переговорного процесса, но и по таким вопросам, как восстановление атмосферы доверия, внедрения механизмов расследования инцидентов>, - заключил глава МИД Армении.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым сказал, что Россия рассчитывает, что карабахский конфликт поддается урегулированию. По его словам, об этом говорят результаты многолетних контактов, по итогам которых удалось выработать общее понимание ключевых вопросов, подлежащих урегулированию. <Это, прежде всего, вопросы безопасности, гуманитарные вопросы, вопросы возвращения тех районов, которые находятся вокруг Карабаха и сейчас не контролируются Азербайджаном, определение статуса Нагорного Карабаха (безусловно, с учетом мнения тех людей, которые там проживают), согласование параметров международных миротворческих сил. По большинству из этих аспектов окончательного урегулирования у нас есть согласие, но две-три конкретных темы, которые являются ключевыми для окончательного пакета, пока еще обсуждаются. Не буду лукавить, мы пока еще далеки от того, чтобы увидеть ситуацию, когда стороны выработают единый подход к этим остающимся вопросам. Повторю, большинство других аспектов мы считаем поддающимися достаточно быстрому решению, но пара-тройка ключевых вопросов, о которых мы сегодня говорили достаточно подробно, еще требует дополнительных усилий>, - отметил Лавров.