Пятница, 10 Марта 2017 17:36

АрмИнфо.Компания "Lydian International" в ежегодном всемирном съезде горнорудной промышленности в Торонто (PDAC) в канадском городе Торонто 5-8 марта представила проект разработки Амулсарского месторождения.

Фондовая биржа Торонто - центр листинга для горно-металлургического бизнеса. Более чем 900 компаний из 125 стран мира, а также представители правительства ряда государств в рамках слета горняков представили новейшие достижения в сфере горнорудной отрасли, вопросы, касающиеся управления природными ресурсами, государственного контроля и законодательного регулирования. Впервые в работе форума принимала участие также правительственная делегация Армении, возглавляемая заместителем министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Варданом Геворкяном. Замминистра представил участникам форума инвестиционный потенциал горнорудной промышленности Армении. Состоялись встречи Геворкяна с представителями крупных международных институциональных инвесторов - IFC и EBRD, которые инвестировали в Амулсарский проект.

"Lydian International", осваивающая Амулсарское месторождение, в крупнейшем в области горнодобывающей промышленности мероприятии, Армению представляла уже в 9-й раз. Как считает исполнительный директор "Lydian Armenia" Айк Алоян, участие Армении в работе форума очень важно с точки зрения повышения ее узнаваемости среди инвесторов. По его мнению, даже такие страны, как Финляндия, Швеция, Канада и Австралия - состоявшиеся в области горнорудной промышленности, принимают участие в PDAC с целью привлечения инвестиций. "В 2008 году, когда мы впервые представили Амулсарский проект на съезде горнорудной промышленности, многие участники даже не слышали об Армении. Именно в ходе PDAC становится очевидно, насколько сложно привлечь ответственных международных игроков в сферу горнорудной промышленности", - заявил Алоян. На полях форума также становится очевидным прогресс сферы в части нахождения природоохранных, социальных решений, а также по обеспечению безопасности и здоровья участников процесса. "PDAC - это площадка, где компании сферы, финансовые организации, представители правительств и общественных организаций обсуждают пути обеспечения прибыльности горнорудной промышленности для всех заинтересованных сторон. А горнорудная отрасль прибыльна во многих развитых странах. Мы - в Лидиан, верим, что это возможно и в Армении", - заключил Алоян.

Отметим, что ежегодно в PDAC регистрируются свыше 22 тыс участников, из более чем 100 стран мира, представляющие свои программы, технологические достижения и инвестиционные возможности в области горного дела. Международная выставка сопровождается параллельно проводимыми конференциями, где обсуждаются вопросы технического оснащения сферы, а также по управлению сферой и задачи природоохранного характера.

Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. Амулсарское золоторудное месторождение

- второе по запасам чистого золота месторождение в Армении, содержит порядка 31 млн. тонн руды и 40 тонн чистого золота. Оно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан. В августе 2016 года состоялась официальная церемония старта проекта, который предполагает начало строительства и освоения месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). В рамках Амулсарской программы будет создано 1300 рабочих мест в процессе строительства (строительные работы продлятся около 2 лет) и 650-700 рабочих мест на протяжении всей эксплуатации месторождения. Акционерами компании являются также международные институциональные инвесторы IFC и EBRD. Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто.

Уже 2 феварял с.г. председатель и исполнительный директор ООО "Lydian International" Говард Стивенсон в ходе встречи с министром экономического развития и инвестиций Армении Суреном Караяном сообщал, что компания в марте 2018 года получит первый слиток из золота, добытого на месторождении Амулсар. По словам Стивенсона, строительные работы в Джермуке набирают новую силу. Программа будет осуществляться в течение 18 месяцев. "Готовимся инвестировать $370 млн и создать 700 постоянных рабочих мест на десять лет и 1300 - совместных. Программой предусматривается достичь объемов ежегодного экспорта золота на сумму $259 млн", - сообщил Стивенсон.