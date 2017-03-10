Пятница, 10 Марта 2017 17:06

АрмИнфо.Вот уже 43 года как Турция оккупировала 40 % острова Кипр. Об этом 10 марта в Ереване в ходе совместной пресс- конференции с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном заявил глава МИД Греции Никос Коциас.

По его словам по некоторым внутренним вопросам между сторонами был достигнут прогресс, однако, для окончательного урегулирования конфликта необходимо, чтобы Анкара признала оккупацию и турецкая армия покинула остров.

По словам греческого министра, этот вопрос обсуждался и на проходящих в Женеве переговорах, однако как только речь зашла о

необходимости деоккупации острова представитель Турции, сославшись на неотложные дела, покинул встречу. <Турецкая сторона выдвигает такие условия, которых не было на переговорном столе или они находятся вне компетенции кипрской стороны и касаются отношений Турции и ЕС. Складывается такое впечатление, что турецкая сторона намеренно выдвигает эти условия, чтобы отвлечь внимание от самой проблемы>, - отметил глава МИД Греции. При этом он констатировал, что в Турции множество вопросов, которые сложно решить без демократических принципов.

Коциас отметил, что турецкие власти с одной стороны боятся нового переворота, но вместе с тем пренебрежительно относятся к другим - это касается и Ирака, и Сирии и других вопрос.