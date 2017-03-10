Пятница, 10 Марта 2017 17:03

АрмИнфо.Лидер блока "Царукян" Гагик Царукян призвал избирателей голосовать по зову сердца и мирным способом добиться радикальных изменений в стране. Об этом он заявил 10 марта на встрече с избирателями в Арагацотнской области.

На его взгляд, его обвиняют в том , что он вновь отступит и в решающий момент откажется идти до конца, как это было сделано в 2015 году. "Вся республика была против нас, и я, чтобы избежать кровопролития был вынужден закрыть политическую страницу, отказаться от революции. Сейчас вновь спрашивают, пойдет ли Царукян до конца? А когда я отступал? Надо было вести народ к кровопролитию?", - заявил он.

При этом он обвинил избирателей в том, что они не используют данную им возможность мирным способом сменить власть и голосуют, исходя из разных побуждений, а не по зову сердца. "У меня есть все, и работа, и популярность, но я армянин, я люблю вас, и мой долг изменить что-нибудь, однако для этого у меня должна быть возможность, в том числе и менять законы. Кому поверите за того и голосуйте - эта ваша возможность и ваш шанс", - заключил Царукян.

Отметим, что согласно исследованиям согласно результатам опросам Gallup International Association и ВЦИОМ лидером электорального партийного рейтинга является именно блок <Царукян>, за который по данным организаций готовы голосовать более 26% граждан.