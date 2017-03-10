Пятница, 10 Марта 2017 13:55

АрмИнфо. Армения готова пойти на непопулярные шаги, вплоть до сокращения госрасходов и устранение барьеров для частных инвестиций, чтобы вернуть стабильную основу экономики к 2018 году году. Об этом в интервью агентству Reuters заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

<В Армении будут проводиться регулярные структурные реформы, даже если эти реформы будут непопулярны>, - отметил он. По его словам, рост экономики в текущем году должен превысить показатель 2,2%. Карапетян подчеркнул, что сокращение административных расходов и планы по сокращению дефицита бюджета до 2,7 % в этом году, могут повлиять на экономический рост. <Сокращение будет иметь негативное влияние, но мы хотим компенсировать это за счет частных инвестиций. Я думаю, что мы сможем достичь 3,2% роста в этом году>, - заявил Карапетян.

Вместе с этим, по словам премьера, правительство также сосредоточено на борьбе с коррупцией и <устранении всех барьеров, которые препятствуют развитию бизнеса> . <Как только нам удастся стабилизировать экономическую ситуацию, мы сможем добиться устойчивого роста, начиная с 2018 года>, - заверил Карапетян.

Премьер-министр Армении отметил, что новый Центр стратегических инициатив будет занят поиском краткосрочных и долгосрочных проектов с представителями частного сектора, добавив, что в этом году было бы <реалистично> попытаться привлечь инвестиции в размере $850 млн, при этом основная часть пришлась бы на частный сектор.