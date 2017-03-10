Пятница, 10 Марта 2017 13:00

АрмИнфо. Осознание президентом Армении Сержем Саргсяном необходимости поиска кандидатуры преемника и его способность это сделать вызывают большие сомнения. Подобное мнение АрмИнфо выразил, недавно побывавший в Арцахе и Армении, координатор рабочей группы отдела Кавказа и Центральной Азии Института востоковедения РФ Александр Скаков.

"На мой взгляд, большая часть граждан Армении и Арцаха относятся к Саргсяну в лучшем случае равнодушно, а в худшем - негативно. При этом влиятельных и пользующихся доверием альтернативных политических сил в Армении не просматривается. В условиях же перехода страны к парламентской системе правления, большинство граждан не желают видеть Саргсяна ни в кресле премьера, ни спикера парламента, ни даже лидер правящей РПА. Однако, альтернативы на фоне наличия административного ресурса и возможностей фальсификации итогов голосования, пока что не просматривается", - подчеркнул политолог.

На этом фоне стабильной ситуацию в Армении называть не приходится, что впоследствии, по оценкам Скакова, может сказаться на ситуации в Карабахе. При этом, он подчеркнул беспокойство арцахцев отсутствием мира, отметив, наличие подобного беспокойства во многих регионах постсоветского пространства.

На его взгляд, в Армении, Арцахе, других регионах постсоветского пространства чувствуется влияние мирового экономического кризиса. Однако, власти слишком заняты вопросом собственного воспроизводства на предстоящих парламентских выборах, что учитывая их низкий рейтинг, не так просто.

"С другой стороны, судя по итогам 2016 г, пик экономического кризиса в Армении и Арцахе пройден. В то же время, экономический кризис часто имеет отложенный эффект, то есть, уже после начала выхода страны из кризисного состояния населению продолжает казаться, что жизнь становится все труднее и труднее", - подытожил он.