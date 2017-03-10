Пятница, 10 Марта 2017 12:12

АрмИнфо.УЕФА признал полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна лучшим игроком первого матча "Манчестер Юнайтед"- "Ростов".

В состоявшейся 9 марта и завершившейся со счетом 1:1, первой игре 1/8 финала Лиги Европы между "МЮ" и "Ростовом", армянский хавбек футболист стал автором единственного гола в составе своей команды, отличившись при счёте 0:0 на 35-й минуте после паса Златана Ибрагимовича. Ответный матч между командами состоится на <Олд Траффорд> 16 марта.

Представленная Whoscored.com статистика Мхитаряна в матче с "Ростовым" выглядит так. Отыграв 67 минут, футболист нанес 1 ставший

голевым удар по воротам, отдал с точностью 62.5% 25 передач, совершил одну удачную обводку. Трижды нарушил правила, получив желтую карточку, один раз оказался в офсайде.

Сам 28-летний хавбек оценил матч с "Ростовым" как "не очень интересный". "Старались выиграть этот матч, но потеряли концентрацию на старте второго тайма. Играли настолько хорошо, насколько это было возможно на таком поле. Это не является каким- либо оправданием, поскольку газон хоть и находится в ужасном состоянии, но является таковым для обеих команд", - заметил он.

При этом Мхитарян отметив поддержку со стороны местных болельщиков, подчеркнул наличие в Ростове достаточно большой армянской диаспоры. "Хочу выразить слова благодарности, кто был на стадионе и поддерживал меня. Думаю, мне удалось преподнести им подарок в виде гола", - заявил хавбек.