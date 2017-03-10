Пятница, 10 Марта 2017 12:11

АрмИнфо.Указом президента Армении Сержа Саргсяна Олег Есаян освобожден от должности посла РА в России. Другим указом президента РА, на должность посла Армении в РФ назначен Вардан Тоганян.

Согласно Википедии, Тоганян является председателем совета директоров <Евразийской медиа группы>. Тоганян в 2014 году стал акционером компании <Шогакн>, занимающейся обработкой алмазов. Согласно Госрегистру юридических лиц РА, в Армении в 2015 году было зарегистрировано ООО <Сирун даймондс>, которое является одним из проектов <Шогакна>. Тоганян делит акции с другим владельцем <Шогакна>

- руководителем инвестиционного департамента известной российской компании <Атон> Агароном Папояном и проживающим в России Ваагном Абгаряном. Тоганян окончил исторический факультет (отдел международных отношений) Ереванского государственного университета, защитил в ЕГУ кандидатскую диссертацию. В 2001 году окончил докторантуру Института социально-политических исследовании Академии наук РФ. 1995?1996 гг стажировался в Центре международных исследований в университете в Осака (Япония); 2000 г. - в Гарвардском университете (США). Кандидат исторических наук, доктор политических наук. Автор более 10 научных трудов и монографий, посвященных проблемам развития Новых независимых государств, региональных и межнациональных конфликтов, проблем национальной толерантности. Владеет английским и японским языками. В 1992 - 1994 гг. работал в постоянном представительстве Армении в Москве в качестве главного специалиста, в 1994 - 1995 гг. в посольстве Армении в России - вторым секретарём, 1996?1997 гг. был первым секретаре управления стран СНГ МИД Армении, 1997?1998 гг. - первым секретарем посольства Армении в России, 1998?2000 гг. - советником армянского посольства в Москве. Примечательно, что Тоганяна упоминается в <панамских документах>, содержащих информацию о компаниях, зарегистрированных в офшорах и людях, стоящих за этими компаниями.