Пятница, 10 Марта 2017 10:36

Интервью посла Болгарии в Армении Марии Павловой Цоцорковой-Каймакчиевой информагентству АрмИнфо

Г-жа Посол, Болгария традиционно входила в десятку крупнейших торгово-экономических партнеров Армении, однако в последнее время в двусторонних торгово-экономических отношениях наметился спад. С Вашей точки зрения, с чем это связано, и какие меры необходимо предпринять для активизации этих отношений?

Прежде чем ответить на этот вопрос, я хотела бы напомнить Вашим читателям, что в этом году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Болгарией. В этот период, обычно, подводится итог отношениям, которые болгарский и армянский народы создали издавна, в течение многолетней истории, и всегда развивали их в духе дружбы, уважения, взаимопомощи. Что касается торгово– экономического аспекта отношений, то хочу подчеркнуть, что Болгария воспринимает Армению в качестве традиционного экономического партнера, с которым желает развивать всестороннее, долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

По нашим статистическим данным, объем двустороннего товарооборота за последние десять лет варьирует от $23 до $27 млн. в год. Мы считаем, что этот уровень, особенно при существующих традиционно дружеских отношениях между двумя странами, не соответствует потенциалу экономик двух стран, как по значению, так и по фондовой структуре. По этой причине, посольство, в качестве одного из приоритетов своей деятельности, поставило задачу активно работать с армянской стороной для разработки совместных мер в вопросе расширения двусторонней торговли и экономического сотрудничества. Болгария располагает возможностями экспорта утвержденных товаров на международных рынках: машины, электротехника, оборудование для пищевой промышленности, производство мебельной индустрии, медикаменты, косметические изделия и др. Болгарская пищевая индустрия предлагает продукцию с учетом специфики потребительского спроса в Армении, имеющую серьезный потенциал на армянском рынке. Нам также есть что предложить в сферах технологий и оборудования, в данном секторе нам также есть, что предложить – наши фирмы в области молочной промышленности, например, успешно работают в некоторых странах Восточной Европы и Центральной Азии. Это касается и болгарского мебельного производства, отличающегося европейским качеством и конкурентными ценами. Благоприятные условия существуют для расширения сотрудничества в сфере туризма. За последние годы наблюдается усиленный интерес армян к Черноморскому побережью Болгарии. По нашему мнению, наряду с данным видом туризма, наши институции должны быть заинтересованы в развитии и другого вида туризма, основанного на ознакомлении с богатым историческим и культурным наследием Болгарии и Армении. Считаем, что регулярный обмен торговых миссий от производителей обеих стран, плодотворные деловые встречи и регулярное проведение бизнес форумов даст определенный импульс для дальнейшего развития торгово-экономических отношений и позволит достичь более реальных уровней товарооборота между Арменией и Болгарией.

О каких совместных экономических проектах между Арменией и Болгарией сегодня можно говорить?

На наш взгляд, потенциал существует в различных сферах. Работа посольства создает условия для расширения деловых контактов и взаимодействия между институциями, торгов –промышленными палатами и отраслевыми структурами двух стран для выявления областей, представляющих взаимный интерес. Чуть выше, я уже упомянула несколько таких областей, однако, не считаю данный список исчерпанным. Посольство готово и приложит все усилия для содействия в организации бизнес форумов двух стран, как и в участии армянских представителей в торгово–экономических ярмарках в Болгарии. Болгария готова оказать поддержку Армении в создании административно–технического потенциала в рамках болгарской официальной помощи для развития. В настоящее время мы работаем над определением целей и приоритетов этого сотрудничества, признавая потребности, изложенные в национальной стратегии развития Армении, и учитывая мнения компетентных армянских учреждений. Мы надеемся, что наши усилия дадут желаемые результаты в ближайшем будущем.

В Армении всегда подчеркивали важность активной работы армяно-болгарской межправительственной комиссии, деятельность которой последние 2-3 года как – будто заморозилась. Намерены ли Вы, как посол Болгарии, предпринять необходимые меры для активизации работы комиссии? И если да, то что планируется предпринять в данном направлении?

До настоящего времени было проведено семь заседаний Межправительственной Комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Последняя встреча состоялась в Болгарии в декабре 2015 года, которая была направлена на обзор состояния и перспективы развития договорно-правовой базы и сотрудничества. То есть комиссия проводит почти ежегодные встречи и выходит с рекомендациями по сотрудничеству в конкретных секторах и областях, представляющих взаимный интерес. Мы считаем, что на данном этапе было бы лучше направить взгляды на ход осуществления рекомендаций в различных секторальных областях, которые сделают возможным установить прогресс и определить будущие меры, соответствующие интересам двух стран.

Для Армении одной из важнейших проблем является вопрос логистики. Между тем, уже много лет прорабатывается проект организации мультимодальных перевозок, в том числе, через порты Болгарии. Какие шаги предпринимаются в данном направлении?

Я бы сказала, что особое значение имеют вопросы транспортной инфраструктуры обеих стран. Мы должны использовать геостратегические преимущества наших двух стран и работать вместе с другими заинтересованными сторонами для укрепления транспортного потенциала региона Черного моря и реализации инфраструктуры транспортных коридоров, связывающих Европу и Азию. В частности, у нас есть общий интерес в строительстве мультимодального коридора от Персидского залива и Ирана до Европы, который проходит через Южный Кавказ и достигает болгарских Черноморских портов Варна и Бургас. Как вы, наверное, знаете, София явилась страной – хозяйкой состоявшейся летом 2016г. сессии экспертной группы для координации многостороннего соглашения о строительстве будущего транспортного коридора. Наша страна стремится играть конструктивную и сбалансированную роль в переговорном процессе, которая, впрочем, признается всеми участвующими сторонами процесса.

Вопрос открытия прямого воздушного сообщения между Арменией и Болгарией давно стоит на повестке двусторонних отношений, на какой стадии он сейчас?

Болгарская сторона прилагает усилия, чтобы найти приемлемое решение этой проблемы, принимая во внимание периодические проявления интереса с армянской стороны. Болгарскому Национальному перевозчику, который является частной компанией, было дано указание изучить возможности и заявить об их возможной заинтересованности в открытии регулярного рейса. Понятно, что такие решения принимаются на основе финансовых и ресурсных аргументов. В то время наиболее целесообразным экономически выглядит вариант сотрудничества между национальными перевозчиками, так как рейсы между Ереваном и Софией осуществляются армянской авиакомпанией. Это позволило бы армянскому перевозчику увеличить регулярность полетов до европейских пунктов и предложить своим клиентам дополнительные направления в Европе. Я хотела бы отметить, что в настоящее время, в сезон отпусков, осуществляются чартерные рейсы из Еревана в Варну и Бургас, которые организуются армянскими компаниями в сотрудничестве с болгарским национальным перевозчиком.

Как вы оцениваете взаимодействие двух стран на международной арене?

Я бы сказала, что сотрудничество между Арменией и Болгарией в международных и региональных организациях находится на хорошем уровне. Между армянской и болгарской делегациями на различных межправительственных форумах существуют прекрасные личные отношения. Обе страны сотрудничают в ОЧЭС и имеют схожие взгляды по ряду вопросов в области культуры, образования, защиты исторических и культурных памятников и т.д. Плодотворным является наше взаимодействие в Совете Европы. Как я уже говорила, есть потенциал и хорошие перспективы для укрепления и углубления сотрудничества между Болгарией и Арменией на международных площадках.

Народное собрание Болгарии весной 2015 года приняло резолюцию, в соответствии с которой 24 апреля объявлено в стране Днём памяти жертв массового истребления армян в Османской империи в период 1915-1922 годов. В первоначальном варианте резолюции, предложенной партией «Атака», предлагалось признать Геноцид армянского населения, однако в ходе дебатов от этой формулировки было решено отказаться. Возможно ли в обозримом будущем признание Болгарией Геноцида армян?

24 апреля 2015 года Народное собрание Республики Болгария приняло решение, признающее массовое истребление армян на территории Османской империи и объявило 24 апреля Днем памяти жертв. Таким образом болгарский парламент дал недвусмысленную историческую оценку драматическим событиям 1915-1922. Заявления с аналогичным содержанием одобрили и муниципальные советы целого ряда крупных и небольших болгарских городов. Когда мы говорим об исторической оценке, не следует забывать, что Болгария на деле выразила свое сочувствие и оказала взаимопомощь армянам, приняв на своей территории десятки тысяч армянских беженцев, нашедших в нашей стране свой второй дом. В настоящее время армяне являются неотъемлемой частью болгарского общества. Они полностью интегрированы и представлены во всех важных сферах социально - политической, экономической и культурной жизни Болгарии.

На каком уровне находится культурный диалог между двумя странами?

Болгары и армяне похожи по своему быту, истории, материальной и духовной культуре. Они заслуженно гордятся своим богатым культурным наследием. Это важные предпосылки для динамично развивающихся двусторонних отношений в области культуры. Культурные связи поддерживаются трехгодичными программами сотрудничества между министерствами культуры Республики Болгария и Республики Армения. На данный момент мы имеем согласованную и одобренную программу на следующий трехлетний период, которая должна быть подписана.

Импульс активного культурного диалога придает армянская община в Болгарии, которая является основой «особых отношений» между двумя нашими народами. Значительная часть этого сообщества состоит из людей, связанных с искусством – музыкантов, композиторов, художников, которые внесли значительный вклад в богатую культурную жизнь Болгарии и являются своеобразным духовным мостом между нашими народами.

В последние годы были проведены важные культурные события, также совместный концерт виртуозных исполнителей Дживана Гаспаряна и Теодосия Спасова, выставка «500 лет армянского книгоиздания», представленная в национальной библиотеке “Св. Кирилла и Мефодия” в Софии, богатые программы, сопутствующие годам болгарской культуры в Республике Армения и армянской культуры в Республике Болгария. Болгария является постоянным участником кинофестиваля “Золотой абрикос” в Армении. В течение 2016 года были организованы концерты болгарских хоров в Ереване, исключительно восторженно принятые армянской публикой. Показательным является факт, что одна из элитных школ Армении, 131-ая школа Еревана, носит имя великого болгарского поэта Пейо Яворова. Предстоящее Болгарское председательство ЕС в течение первой половины 2018 года создаст повод для дополнительного обогащения культурного диалога с новыми инициативами.