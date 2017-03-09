Четверг, 9 Марта 2017 21:14

АрмИнфо. <Армении необходимы доступные базисные мощности генерации, предпочтительным вариантом является развитие атомной энергетики>. Об этом заявил заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики Айк Арутюнян.

По его словам, в настоящее время пересматривается стратегия развития энергетического комплекса Армении до 2036 года. Рассматриваются различные сценарии - строительство нового ядерного реактора, развитие тепловой энергетики и т.д. "Все возможные сценарии обсуждаются, и будет утвержден тот сценарий, который позволит с минимальными затратами в максимальной степени обеспечить энергетическую безопасность страны," - заявил заместитель министра. Но сегодня окончательного решения пока нет. Это будет зависеть от многих факторов - происходящих процессов, технологий и ценообразования. Это относится и к возобновляемой энергетики, и традиционным объектам генерации," - подчеркнул Айк Арутюнян. Он отметил, что возобновляемая энергетика не может обеспечить безопасность страны, поскольку является изменяющейся. "На сегодняшний день мирный атом является самым лучшим вариантом обеспечения базисных мощностей страны", - подчеркнул заместитель министра.

Ранее бывший заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики, советник министра Арег Галстян сообщал, что Армения в течение одного года-двух лет выберет проект, по которому будет строиться новый энергоблок Армянской АЭС. "У нас есть примерно десять лет, чтобы начать строительство нового блока на том же месте, где расположена Армянская АЭС. "Мы определили, что это будет водо-водяной реактор", - сообщал Галстян. Правительство Армении в марте 2014 года приняло решение о продлении сроков эксплуатации второго энергоблока АЭС в связи с задержками в строительстве нового ядерного энергоблока. "Росатом" совместно с армянскими экспертами договорились работать над реализацией проекта по продлению срока эксплуатации АЭС на 10 лет - до 2026 года. Планируется, что эти работы продлятся пять лет и завершатся в 2019 году. Россия выделила Армении на эти цели государственный экспортный кредит на сумму $270 млн. и грант в $30 млн.