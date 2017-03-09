Четверг, 9 Марта 2017 21:01

АрмИнфо. VivaCell-MTS, в рамках стратегии корпоративной соцаильной ответственности, за более чем 11 лет деятельности в Армении инвестировал в программы социального развития 28.016 млрд драмов. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, на проведение подобных работ в 2017 году предусмотрено инвестировать свыше 1.3 млрд драмов. В среднем за год объем социальных инвестиций компании составил 2.235 млрд драмов, и в рамках программ в год проводилось порядка 82 социальных мероприятий.

Комплексная программа социальных инвестиций основана на долгосрочной и всеобъемлющей стратегии. Направленность программы определена исходя из нужд конкретных отраслей, а также срочности реагирования на решение важных долгосрочных задач. Программы в разных сферах проводятся последовательно с целью создания основ для продолжительного развития этих секторов в дальнейшем.

"На протяжении более чем 11 лет VivaCell-MTS добросовестно придерживался основных ценностей своей политики корпоративной ответственности, нацеленной на стабильное развитие, и масштабные социальные инвестиции являются одним из компонентов этой повестки. Не менее важно как внутри компании, так и посредством масштабных социальных инвестиций внедрение института корпоративной ответственности в Армении путем проведения последовательных и систематизированных работ", - заметил генеральный директор VivaCell-MTS Ральф Йирикян.

Вовлеченность сотрудников VivaCell-MTS в разных проектах значительно содействует развитию в Армении культуры добровольной поддержки нуждающимся. Эта модель заложена в основу деятельности компании с момента функционирования в стране. VivaCell-MTS является единственным телекоммуникационным оператором в Армении и первым в СНГ, кто выполнил рекомендации ISO 26000 социальной ответственности.

Напомним, что VivaCell-MTS (ЗАО "К-Телеком") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.