Четверг, 9 Марта 2017 18:46

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) подытожил результаты денежных переводов за 2016 г., продемонстрировавшие годовой рост объемов на 6%, несмотря на спад рынка денежных переводов в РА за указанный период. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, доля Банка ВТБ (Армения) на рынке денежных переводов РА за 2016 г. выросла до 13%.

Согласно источнику, опережение рынка стало возможным благодаря развитию продуктовой линейки Банка, оптимизации процесса получения/отправки денежных переводов, а также активной маркетинговой политике Банка. В частности, росту показателей поспособствовали: запуск единого коридора/тарифа Группы ВТБ в рамках системы денежных переводов Юнистрим, а именно Клиенты имеют возможность отправлять адресные денежные переводы в Банки Группы ВТБ в Грузии, Украине, Казахстане и Армении по сниженным тарифам от 0,9% вместо стандартного тарифа рынка 1,5%; наращивание оборотов по системе денежных переводов БЭСТ; проведение стимулирующих акций совместно с системами денежных переводов, по результатам которых клиенты банка получали разные призы; активное продвижение услуги VTB- Transfer, позволяющей зачисление сумм денежных переводов посредством звонка в Колл- центр сразу на действующие карты клиентов без необходимости посещения филиалов Банка.

Наряду с этим, Банк ВТБ (Армения) в 2016 г. расширил круг взаимодействия с системами денежных переводов, подключаясь к новой локальной системе денежных переводов "ТелСелл" и выступил в качестве расчётного банка для системы.

Отметим, что в Банке ВТБ (Армения) действуют системы денежных переводов MoneyGram, "Avers", "Unistream", "Fast Mail" ("Быстрая почта"), "InterExpress", "Intel Еxpress", "Anelik", "Ria Money Transfer", "Sigue Money Transfer", что, в свою очередь, обеспечивает банку высокую конкурентоспособность на рынке банковских услуг, предоставляемых населению страны. С системой UNIstream Банк ВТБ (Армения) начал сотрудничать с 2011г., став одним из лидеров по отправкам денежных переводов из РА.

Напомним, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Филиальная сеть Банка ВТБ (Армения) охватывает 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.