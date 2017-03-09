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 Четверг, 9 Марта 2017 18:46

Карина Меликян

Банк ВТБ (Армения) зарегистрировал рост показателей по денежным переводам

Банк ВТБ (Армения) зарегистрировал рост показателей по денежным переводам

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) подытожил результаты денежных переводов за 2016 г., продемонстрировавшие годовой рост объемов на 6%, несмотря на спад рынка денежных переводов в РА за указанный период. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, доля Банка ВТБ (Армения) на рынке денежных переводов РА за 2016 г. выросла до 13%.

Согласно источнику, опережение рынка стало возможным благодаря развитию продуктовой линейки Банка, оптимизации процесса получения/отправки денежных переводов, а также активной маркетинговой политике Банка. В частности, росту показателей поспособствовали: запуск единого коридора/тарифа Группы ВТБ в рамках системы денежных переводов Юнистрим, а именно Клиенты имеют возможность отправлять адресные денежные переводы в Банки Группы ВТБ в Грузии, Украине, Казахстане и Армении по сниженным тарифам от 0,9% вместо стандартного тарифа рынка 1,5%; наращивание оборотов по системе денежных переводов БЭСТ; проведение стимулирующих акций совместно с системами денежных переводов, по результатам которых клиенты банка получали разные призы; активное продвижение услуги VTB- Transfer, позволяющей зачисление сумм денежных переводов посредством звонка в Колл- центр сразу на действующие карты клиентов без необходимости посещения филиалов Банка.

Наряду с этим, Банк ВТБ (Армения) в 2016 г. расширил круг взаимодействия с системами денежных переводов, подключаясь к новой локальной системе денежных переводов "ТелСелл" и выступил в качестве расчётного банка для системы.

Отметим, что в Банке ВТБ (Армения) действуют системы денежных переводов MoneyGram, "Avers", "Unistream", "Fast Mail" ("Быстрая почта"), "InterExpress", "Intel Еxpress", "Anelik", "Ria Money Transfer", "Sigue Money Transfer", что, в свою очередь, обеспечивает банку высокую конкурентоспособность на рынке банковских услуг, предоставляемых населению страны.  С системой UNIstream Банк ВТБ (Армения) начал сотрудничать с 2011г., став одним из лидеров по отправкам денежных переводов из РА.

Напомним, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Филиальная сеть Банка ВТБ (Армения) охватывает 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.

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