Четверг, 9 Марта 2017 08:24

АрмИнфо. Beeline объявляет о старте рекламной лотереи <Смарт месяц>, в рамках которой с 8-ого марта 2017 года по 7-ое апреля 2017 будут разыграны 5000 призов, среди которых карты оплаты, <красивые номера> Beeline, наушники, селфи-стики и подарочные карты номиналом в 10000 драмов.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, принять участие в рекламной лотерее могут все физические лица, которые с 8-ого марта 2017 года по 7-ое апреля 2017 года включительно приобретут в офисах Beeline смартфоны и подключатся к тарифным предложениям Beeline, предусмотренным условиями лотереи.

<В Армении я познакомился с очень красивой традицией отмечать женский день в течение целого месяца. Мы в Beeline решили сделать эти праздники еще масштабнее и будем разыгрывать среди абонентов многочисленные призы. Beeline поздравляет клиентов с приходом долгожданной весны и грядущими праздниками и дарит заботу и подарки всем покупателям смартфонов>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Согласно источнику, призы будут разыграны на месте, сразу после приобретения смартфона.

Дополнительные условия проведения рекламной лотереи <Смарт месяц> можно найти на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в ближайшем офисе Beeline. Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Warid", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".