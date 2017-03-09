Четверг, 9 Марта 2017 08:23

АрмИнфо.С целью реализации программы <Женщины-предприниматели> Европейский Банк Развития и Реконструкции (EBRD) подписал меморандум о взаимопонимании с Америабанком, Араратбанком и Банком ACBA-Credit Agricole, в рамках которого армянские банки получат финансирование в 16 млн. евро для предоставления кредитов в национальной валюте для развития женского предпринимательства в стране.

По словам координатора проекта Зары Оганян, общая стоимость программы EBRD оценена в 55 млн. Евро. Программа реализовывается для бизнесвумен стран-членов Восточного партнерства при содействии Шведского королевства, ЕС и EBRD. Вместе с тем 4.5 млн. евро предусмотрено для покрытия кредитных рисков. <В Армении уже каждый из банков получил кредитную линию, в рамках которой кредиты для женщин МСБ будут предоставляться по льготным условиям>, - отметила она. В частности Оганян отметила, что кредит состоит из 2 компонентов - финансирования и предоставление консультационных услуг со стороны экспертной команды EBRD.

После подписания соглашения, заместитель исполнительного директора ОАО Араратбанк Давид Арутюнян, подчеркнув важность реализации совместной программы с EBRD для экономического развития отметил: <Только за 2016 год Араратбанк предоставил 95 кредитов женщинам МСБ-сектора на общую сумму 2.1 млрд.драмов, из коих 40% приходится на развитие женского бизнеса в регионах Армении>, - сказал Д. Арутюнян.

Со своей стороны директор по линии розничных операций Америабанка Арман Барсегян отметил, что в рамках сотрудничества с EBRD (c 2010 года) Банк привлек финансирование на $150 млн. из коих 1/3 приходится на развитие кредитования МСБ Армении. В частности, он отметил, что в рамках совместной программы с EBRD Америабанк привлек 10 млн. драмов для женщин -предпринимателей и программа сегодня активно реализовывается. Вместе с тем, Барсегян сообщил, что помимо программы с EBRD, на кредитование женского предпринимательства банк привлек 13 млрд. драмов , из которых 6 млрд. драмов направлено на развитие МСБ.

Заместитель исполнительного директора Банка ACBA-Credit Agricole по МСБ и корпоративному бизнесу Норик Назарян подчеркнул, что ранее подобные программы по развитию женского предпринимательства банк реализовывал с Азиатским банком развития (ADB). Отметив, что женщины

- предприниматели более ответственны как заемщики и более грамотно просчитывают свои риски, Назарян сообщил, что в общем кредитном портфеле банка доля просрочки <женских> бизнес-кредитов составляет всего 1.64%. <Это хороший показатель. Думаю, программа будет иметь успех>, - подчеркнул он.

Отметим, что программа <Женщины-предприниматели> реализовывается в 16 странах Восточного партнерства с целью поощрения женского бизнеса,

посредством предоставления финансирования, технического содействия и бизнес- консультирования. На реализацию программы Европейский Банк Реконструкции и Развития предоставил финансирование в объеме 55 млн. евро, Европейский Союз - 4,5 млн. евро, Королевство Швеции - 5,2 млн. евро и Фонд стран раннего переходного периода ЕБРР - 0,9 млн. евро.