Вторник, 7 Марта 2017 20:36

АрмИнфо.Посол Армении в России Олег Есаян в эти минуты проводит встречи в российском МИД в связи с завершением своей семилетней дипломатической миссии в России.

Согласно источникам АрмИнфо, сегодня последний день пребывания Есаяна на посту главы дипведомства Армении в России, его на этом посту сменит Вардан Тоганян.

Согласно Википедии, Тоганян является председателем совета директоров «Евразийской медиа группы». Тоганян в 2014 году стал акционером компании «Шогакн», занимающейся обработкой алмазов. Согласно Госрегистру юридических лиц РА, в Армении в 2015 году было зарегистрировано ООО «Сирун даймондс», которое является одним из проектов «Шогакна». Тоганян делит акции с другим владельцем «Шогакна» — руководителем инвестиционного департамента известной российской компании «Атон» Агароном Папояном и проживающим в России Ваагном Абгаряном.

Тоганян окончил исторический факультет (отдел международных отношений) Ереванского государственного университета, защитил в ЕГУ кандидатскую диссертацию. В 2001 году окончил докторантуру Института социально-политических исследовании Академии наук РФ. 1995−1996 гг стажировался в Центре международных исследований в университете в Осака (Япония); 2000 г. — в Гарвардском университете (США). Кандидат исторических наук, доктор политических наук. Автор более 10 научных трудов и монографий, посвященных проблемам развития Новых независимых государств, региональных и межнациональных конфликтов, проблем национальной толерантности. Владеет английским и японским языками.

В 1992 — 1994 гг. работал в постоянном представительстве Армении в Москве в качестве главного специалиста, в 1994 — 1995 гг. в посольстве Армении в России — вторым секретарём, 1996−1997 гг. был первым секретаре управления стран СНГ МИД Армении, 1997−1998 гг. — первым секретарем посольства Армении в России, 1998−2000 гг. — советником армянского посольства в Москве.

Примечательно, что Тоганяна упоминается в «панамских документах», содержащих информацию о компаниях, зарегистрированных в офшорах и людях, стоящих за этими компаниями.