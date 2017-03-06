Понедельник, 6 Марта 2017 18:35

АрмИнфо. Члены Республиканской партии на предстоящих выборах Армении должны проголосовать за блок <Елк>. С таким заявлением напротив предвыборного штаба РПА в ереванской общине Аван- Ариндж во время предвыборной агитации выступил член правления партии <Гражданский договор>, один из лидеров оппозиционного блока <Елк> Никол Пашинян.

<Выбранный вами путь ведет нас всех в бездну! Я надеюсь, что и вы, понимая это, будете голосовать за <Елк>!> - заявил Пашинян, обратившись к республиканцам. Раздавая гражданам листовки с информацией о программе блока, он вместе с другими членами блока заверили избирателей в том, что выход из сложившейся в стране ситуации есть и отчаиваться нельзя. Но для этого, как подчеркнул Пашинян, граждане должны в день выборов пойти в избирательный участок и проголосовать самостоятельно - другого пути нет.