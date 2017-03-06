Понедельник, 6 Марта 2017 18:34

АрмИнфо. Решение об использовании новейших российских оперативно- тактических ракетных комплексов <Искандеры> принимается с учетом соразмерности задачи и возможных угроз, развития ситуации и в контексте того, что безопасность народа Арцаха прежде всего. Об этом в ходе программы <Р- эволюция> заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

При этом он добавил, что нет ограничительной линии, которая бы разделяла безопасность граждан Армении от безопасности граждан Арцаха. <Происходит последовательное нарушение режима прекращения, существует радикальное изменение риторики, есть некоторые признаки ослабления переговорного процесса. Безусловно, это в некотором роде обостряет ситуацию. Но хочу, чтобы вы имели четкие представления, что я не делал заявлений по использованию <Искандеров>, я отвечал на вопрос российского журналиста, который спросил меня, кому принадлежат эти комплексы и за кем решение об их применении. Я дал ответ на этот вопрос, и в этом контексте нужно рассматривать мой ответ>, - сказал министр обороны.

Саркисян также коснулся заявления премьер-министра Армении касательно того, что во время апрельских событий техника не сработала из-за проблем с горючим и сказал, что в очередной раз проблема того, что слова вырваны из контекста. <Премьер говорил о том, что государство обязано иметь контроль, в отношении всех видов импортируемого горючего с точки зрения качества. И привел очень важный и актуальный пример, поставок армии горючего со стороны частных поставщиков. Такой же пример можно было бы спокойно привести в сфере сельского хозяйства, если бы было использовано некачественное горючее>, - заключил министр обороны.

Меж тем, накануне премьер-министр Карен Карапетян не опроверг сделанного ранее с трибуны парламента заявления о том, что во время апрельской войны произошли проблемы с эксплуатацией техники из-за некачественного дизтоплива. Карапетян, в частности, сказал, что он решительно настроен искоренить все подобные проблемы путем контроля, системной и последовательной работы.

Министр обороны Виген Саркисян в интервью РИА Новости заявил, что Армения будет принимать решение о применении <Искандеров> в зависимости от развития ситуации. <Я могу вам обозначить алгоритм. Назначение и параметры этого оружия позволяют нанести непоправимый ущерб инфраструктуре страны, против которой оно может быть применено. Соответственно, решение о применении <Искандеров> будет тесно связано с развитием ситуации. В любом случае, мы рассматриваем его как оружие гарантированного удара, если будет такая необходимость. Это, в первую очередь, оружие сдерживания. Совершенно очевидно, что развитие ситуации может диктовать пересмотр таких подходов, но в принципе, по своей идеологии, своим возможностям, это оружие такое, которое должно любую горячую голову остудить в плане принятия решений>, - сказал министр.

ОТРК <Искандеры> были впервые продемонстрированы 21 сентября прошлого года на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении. Однако, по некоторым данным, они поступили на вооружение армянских ВС еще раньше и были приведены в боеготовность во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в апреле минувшего года.