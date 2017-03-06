Понедельник, 6 Марта 2017 18:14

АрмИнфо. Россия рассчитывает, что карабахский конфликт поддается урегулированию. Об этом 6 марта в Москве по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос возможно ли решение конфликта в Нагорном Карабахе по т.н. <казанской формуле>.

По его словам, об этом говорят результаты многолетних контактов, по итогам которых удалось выработать общее понимание ключевых вопросов, подлежащих урегулированию. <Это, прежде всего, вопросы безопасности, гуманитарные вопросы, вопросы возвращения тех районов, которые находятся вокруг Карабаха и сейчас не контролируются Азербайджаном, определение статуса Нагорного Карабаха (безусловно, с учетом мнения тех людей, которые там проживают), согласование параметров международных миротворческих сил. По большинству из этих аспектов окончательного урегулирования у нас есть согласие, но две-три конкретных темы, которые являются ключевыми для окончательного пакета, пока еще обсуждаются. Не буду лукавить, мы пока еще далеки от того, чтобы увидеть ситуацию, когда стороны выработают единый подход к этим остающимся вопросам. Повторю, большинство других аспектов мы считаем поддающимися достаточно быстрому решению, но пара-тройка ключевых вопросов, о которых мы сегодня говорили достаточно подробно, еще требует дополнительных усилий>, - отметил Лавров.

При этом он подчеркнул, что в нынешних условиях прежде, чем станет возможно возобновление содержательных переговоров по урегулированию оставшихся вопросов, очень важно добиться деэскалации ситуации, которая в последнее время обострилась <на земле>, на линии соприкосновения и в публичном пространстве. <Убежден, что важную роль сыграло бы укрепление мер доверия, в том числе с учетом результатов саммитов, которые состоялись в мае и июне прошлого года соответственно в Вене и Санкт- Петербурге, и предложений, которые были выработаны в рамках ОБСЕ. Надо снизить уровень недоверия, который сейчас наблюдается. Мы рассчитываем, что Азербайджан и Армения будут двигаться в этом направлении. Со своей стороны будем всячески этому содействовать>, - заключил Лавров.