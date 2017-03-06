Понедельник, 6 Марта 2017 17:16

АрмИнфо. Армянский народ жаждет присутствия Коммунистической партии Армении в парламенте 6-го созыва. Об этом 6 марта на пресс- конференции в Ереване заявил первый секретарь ЦК КПА Тачат Саркисян.

Он отреагировал на заявления оппонентов о том, что компартия страдает ностальгией и желает возвращения в Советские времена. "Именно в годы СССР у нас были крупные достижения, в Армении не было социально-экономических проблем, для граждан были доступны все условия. Родители не задумывались о будущем своих детей, не брали кредиты для затрат на обучение", - отметил коммунист.

Глава Компартии также заявил, что каждый 10-ый гражданин Армении ложится спать голодным. При этом его беспокоят темпы миграции, в частности, трудовая миграция армянских женщин в Эмираты и Турцию. "Неудобно, когда армянские женщины пытаются заработать на хлеб и содержать семью. В преддверии 8-го марта, призываю армянских женщин вернуться в семью и быть рядом с мужьями. Необходимо вернутся к возможностям, которые были у армян в советские времена", - подчеркнул он.

Саркисян также посчитал важным экономическое развитие страны. В этом контексте он поприветствовал решение властей Армении о вступлении в Евразийский экономический союз, однако при этом подчеркнул необходимость развития сотрудничества с ЕС.

"Мы предлагаем достойную работу каждому гражданину, доступное и качественное образование и медпомощь, обеспеченную старость, счастливое детство, жилищное обеспечение взамен на голоса избирателей. Если победят коммунисты - победит народ, поскольку мы вступили в блок с народом, который жаждет присутствия нашей партии в парламенте", - заключил он.

По предварительным данным опроса проведенного Gallup International Association в новый парламент Армении пройдет 4-5 политических сил. Согласно опросу, если бы выборы прошили завтра то, голоса распределились бы следующим образом: Блок Царукяна- 26.4%, Республиканская партия Армении - 22.8%, блок <Елк> -4.3%, АРФ <Дашнакцутюн>- 3,9 %, партия Свободные демократы - 3.4%, Армянское возрождение- 2.7%, блок Армянский национальный конгресс - Армянская демократическая партия- 2.6%, блок <Оганян-Раффи-Осканян>- 1.8 % и Коммунистическая партия Армении -1%. Примечательно, что 14.1% отказался отвечать, за кого отдадут свои голоса, а еще 17 % - затруднились с ответом.