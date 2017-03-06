АрмИнфо. Посол Польши в Армении Ежи Новаковски сегодня на пресс-конференции не захотел прокомментировать ситуацию в зоне карабахского конфликта, поскольку одно лишнее слово может навредить процессу.
По его словам, ситуацию могут прокомментировать посредники Минской группы и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.
Касаясь брюссельского заявления президента Армении Сержа Саргсяна о том, что карабахский конфликт отныне не является замороженным, дипломат отметил: <Мы эти слова восприняли, как предупреждение, как глас о том, что будет напряжение>.
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