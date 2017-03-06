Понедельник, 6 Марта 2017 17:16

АрмИнфо. Посол Польши в Армении Ежи Новаковски сегодня на пресс-конференции не захотел прокомментировать ситуацию в зоне карабахского конфликта, поскольку одно лишнее слово может навредить процессу.

По его словам, ситуацию могут прокомментировать посредники Минской группы и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Касаясь брюссельского заявления президента Армении Сержа Саргсяна о том, что карабахский конфликт отныне не является замороженным, дипломат отметил: <Мы эти слова восприняли, как предупреждение, как глас о том, что будет напряжение>.