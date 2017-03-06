Понедельник, 6 Марта 2017 17:02

АрмИнфо. Россия прилагает серьезные усилия для решения нагорно-карабахского конфликта. Об этом 6 марта в Москве на пресс- конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По словам Мамедъярова, не все здесь зависит от Азербайджана, или от посредников, но многое зависит от Армении, которая должна начать двигаться к урегулированию.

В тоже время, отвечая на вопрос, ведутся ли сегодня переговоры вокруг Казанского документа, глава МИД Азербайджана выразил убеждение, что главным вопросом урегулирования является наличие политической воли для его решения.

<Мы должны отталкиваться от того, присутствует ли политическая воля в урегулировании. Для Азербайджана разрешение данного вопроса имеет принципиальное значение. Азербайджан заинтересован в продвижении урегулирования. Возвращение людей на свои места проживания, снижение накала в зоне конфликта исходит из наших национальных интересов. Возвращение территорий. Как говорится, лучше, когда говорят банки, а не танки>, - отметил Мамедъяров, и в этом контексте он добавил, что в переговорном процессе нужны подвижки. По его убеждению, содействовать этому могут субстантивные переговоры, на чем и настаивает азербайджанская сторона.