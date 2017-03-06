Понедельник, 6 Марта 2017 17:02

АрмИнфо. Необходимо развить и диверсифицировать энергетическую систему Армении. Об этом 6 марта заявил лидер партии "Армянское возрождение" Артур Багдасарян, представляя предвыборную программу политической силы, состоящую из 30 шагов.

В частности, он заявил, что считает необходимым участие Армении в крупных региональных проектах, в этом контексте отметив важность развития энергетической системы Иран-Армения-Грузия-Россия. При этом, на его взгляд, необходимо начать строительство нового энергоблока АЭС и завода по переработке мусора, внедрить механизмы для получения солнечной и альтернативной энергии.

ПАВ также обещает построить, модернизировать и перезапустить 20 крупных предприятий, развить сферу информационной и военной промышленности, приостановить процесс банкротства химзаводом "Ниарит" и "Ванадзор Химпром" и начать разработку стратегии по их перезапуску. При этом в партии считают необходимым упростить налоговое и таможенное законодательство и администрирование, принять закон по ограничению повышения рубежа госдолга, установить жесткий контроль над природными ресурсами и рудой.

На взгляд Багдасаряна, должны быть внедрены цивильные механизмы по сельскохозяйственному страхованию и страхованию здоровья. "Граждане не должны месяцами ждать в очереди для получения медпомощи по госзаказу, должен быть внедрен механизм, который будет предполагать наличные выплаты, чтобы каждый получал соответствующую помощь в медучреждении, которое считает лучшим", - заключил он.